HUDON, Lucile



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1 novembre 2019, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Lucile Hudon, épouse de feu monsieur Henri Cantin, fille de feu madame Marie-Emma Roy et de feu monsieur Paul-Émile Hudon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Esther De Blois (feu Jean-Jacques Morin), Louis De Blois et Geneviève Cantin (Denis Boissinot). Elle était la grand-mère de: Emmanuelle, Jean-Christophe et Laurent Morin, Anthony, William, Zachary, Elliot Boissinot ainsi que leur conjoint et conjointe. Elle était l'arrière-grand-mère de: Dahlia, Marine, Médéric et Éloi. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Marie-Paule (R.A. Lefebvre) ainsi que ses neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil les enfants de son second mari; André (Antoinette Vigneault), Nicole (feu Fernand Labrie), Gilles (Denise Paquet), Micheline, Jacques (Lisette Baillargeon) et Simon (Suzanne Lamarche). Elle rejoint ses frères: Lucien et Guy Hudon. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Tél: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.