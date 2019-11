DION, Yvan



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er novembre 2019, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Yvan Dion, époux de dame Jacinthe Camiré, fils de feu Wilfrid Dion et de feu Alice Lefebvre. Il demeurait à Saint-Narcisse de Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 15 novembre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Émilie Noël), Michaël (Patricia Ferland) et Camille (Hubert Audet); ses petites-filles: Éva et Alice Dion, les filles d'Émilie: Kelly-Ann Guillemette et Roxane Noël; ses frères et sœurs: Gilles (Ghislaine Laterreur), Jean-Paul (Solange Berthiaume), Renald (Claudette Duclos), Francine (feu René Pelletier), Carole et Guylaine (André Fugère); sa belle-mère Léona Langlois (feu Denis Camiré); ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel (Jocelyne Gagné), Hervé (Carmen Rhéaume), Raynald (Aline Camiré), feu Jean, Benoit (Angèle Brouard), Lucien (France Drouin), feu Germain, Alain (Luce Blais), Régis (Johanne Berthiaume) et Louise (Jacques Lehouillier); ses deux filleuls: Frédéric Camiré et Daniel Pelletier. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de l'équipe d'hémato-oncologie et l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués. Un merci spécial au Dr Louis Duquette pour son accompagnement et son grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5) https://don.fondationduchudequebec.ca/