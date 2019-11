LE BLANC, Earl Louis



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur Earl Louis Le Blanc, époux de dame Monique Gendron. Il était le fils de feu dame Helen Babin et de feu monsieur Raymond Le Blanc. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants : Nancy (Roger), Steven (Katy), Marie-Josée (Benoit), Steeve (Annie) et Annie (David); ses petits-enfants : Adams (Nathalie), Carl (Anne-Marie), Heather-Grace, Nathan (Alex), Karylee (Daniel), Kassandra (Miguel), Krissie (Jeremy), Benoit Junior (Catherine), Mathieu (Frédérique), Guillaume, Alexandra, Marie-Pier (Guillaume), Anthony et Laurie (Nathan). Il laisse également dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants, parents et ami(e)s, spécialement Thérèse Martin (Denis Fillion) et tous les ami(e)s de la musique. La famille tient à remercier spécialement M. Patrick Turner, l'accompagnateur de fin de vie et bénévole de l'association Albatros de Québec, ainsi que Mme Lucie Fillion de l'association des proches aidants du Québec et tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Les Sources de Québec Nord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Albatros Québec, 2975, ch. Saint-Louis, bureau A027, Québec (QC), G1W 1P9, Tél. : (418) 204-1533 ou à la l'Association des proches aidants du Québec, rue Dina-Bélanger, Québec (QC), G1S 4B1, Tél. : (418) 688-1511.