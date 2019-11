GAMACHE RIOUX, Jacqueline



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jacqueline Gamache, épouse de monsieur Adéodat Rioux. Fille de feu dame Marthe Gamache et de feu monsieur Camille Gamache, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Martin (Marie-Claude Gagnon), Nathalie (Yves Lévesque) et Gaétan (Nathalie Gagnon); ses petits- enfants: Andréanne (Simon Caron), Roxanne et Julie-Pier Rioux (Michaël Jourdain) et Emilie Lévesque (Jérémi Roy). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Raymond (feu Cécile Michaud), Jacques (Liliane Bélanger), Rachel (Joseph Castonguay), feu Julien, Julie (feu Jean-Marie Charrois) et Rita Gamache (Rémi Picard); de la famille Rioux: feu Délia (feu Louis-Gérard Chouinard), feu Paul-Émile (feu Monique Fortin), feu Armand (feu Laura Bélanger), feu Alfred (feu Clémence Pelletier - Jeannine Landry), feu Rosaire (Véronique Bélanger), feu Lucien (Solange Bélanger - Robert Rioux), feu Gisèle (feu Raymond Jean), feu Jeannine (Jacques Verret) et Camil (Hélène Laurendeau). Sont aussi affectés pas son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Gilles Labrecque, à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur délicatesse, leur soutien et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, 4060, boulé Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis (Québec), G6W 6N2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire