DUCHAINE, Yolande



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 31 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Yolande Duchaine, fille de feu madame Rose Lemelin et de feu monsieur Lucien Duchaine. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles a une date ultérieure en présence de ses proches. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée St-Gelais (Lyn Bélair), Eric St-Gelais (Dany Carter) et Benoit St-Gelais (Isabelle Perron); ses petis-enfants: Nicolas St-Gelais, Chloé St-Gelais, Alexis B. St-Gelais, Alyson Gagné et Maude St-Gelais; ses frères et sœurs: feu Claudette (feu Jean-Claude Dufour), Gilles, Réjeanne, Marielle (Michel Drolet), Denys (Maryse Plourde), Danielle (feu Paul Cantin), Nicole, Hélène (Jean-Louis Lambert), Alain, François, Luc et feu Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec (6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec) Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.