ROY, Lucien



Au CHSLD Sainte-Claire, le 5 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Lucien Roy, époux de dame Simone Patoine. Il demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Sainte-Hénédine.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Hénédine, vendredi le 15 novembre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 heures. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Dominique Morel), France (Jean-Claude Bolduc), Gaétan (Sonia Carbonneau), Benoit, Caroline (Jean Marquis), Julie (Samuel Carrier); ses petits-enfants : May-Ève et Yan-Ryk Roy, Patricia, Jérémy et Ann-Marie Bolduc, Lucas, Félix, Cassandra, Even et Justin Roy, Alexandra, Charles, Frédérycke, Wylliam Roy, Michelle, Gilbert, Anthony et Jonathan Marquis, Maxime et Mathieu Carrier; ses arrière-petits-enfants : Daphnée, Dylan, Maëva, Laëtitia, Maëlly, Raphaël, Noäh, Emma, Olivia, Jaden, Mackenzie et Adriel. Il était le frère de feu Maurice (Ghislaine Audet), feu Michel (Suzanne Deblois), Mariette (feu Arthur Fortier), Gérard (Thérèse Boutin), Rollande (feu Henri Fortier), François (Rita Bilodeau), Rose-Alice (feu Roger Fortier), feu Bernard (Colette Marceau), Albert (Monique Bilodeau), Denise (Ronald Boutin), Lucille (Maurice Pomerleau), Gilles (Réjeanne Gagnon), Madeleine (Marcel Lavoie). Il était le beau-frère de feu Rolland (feu Jeanine Ruel), Marcel (Rollande Leblond), Raymond (Pierrette Tousignant), Édouard (Gaétanne Vachon), Denise (Borromé Juneau), Ernest, Philippe (Rita Carbonneau), Cécile (feu Roger Audet), Roger (Hélène Audet), feu René (Cécile Lemay), feu Hélène, Thérèse (feu Lucien Henry) et feu Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Sainte-Claire pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S3G3) : www.cancer.ca ou à la fondation Opération Enfant Soleil (450, avenue Saint-Jean Baptiste, Québec, G2E 6H5) : https://www.operationenfantsoleil.ca/.