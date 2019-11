Comment mieux traverser le deuil de mon amie d’enfance?

J’avais noué depuis l’âge de 10 ans une amitié avec une fille qui habitait en haut de chez nous. On a terminé notre primaire, notre secondaire puis notre CEGEP, ensemble. Même nos premiers chums de l’époque n’ont pas réussi à nous séparer. Ce n’est que rendu au niveau universitaire que nos destins se sont légèrement distancés, mais pas longtemps, puisque même si nous étions dans des branches différentes, nous avons habité en colocation avec deux autres filles pendant toute la durée de nos études. Comme on choisissait toujours nos chums dans le même bassin, on a continué à se fréquenter assidument, même une fois entrées sur le marché du travail.

Puis elle s’est mariée pendant que de mon côté je m’installais bien solidement dans ma carrière. Mais on a continué à se fréquenter régulièrement, jusqu’à ce qu’elle quitte la ville de Québec pour accompagner son mari qui allait pratiquer en région. Ils ont eu trois enfants pendant que moi j’étais encore à la recherche de l’homme idéal.

J’allais régulièrement passer des fins de semaine chez eux car je m’entendais bien avec son mari. Puis j’ai rencontré quelqu’un avec qui j’ai eu envie de fonder une famille. On a donc cessé de se voir à ce moment-là. Mais on gardait le contact. Puis un jour, elle nous a invités mon chum et moi à les visiter. Malheureusement, ça n’a pas du tout clické entre mon chum et son mari.

On a donc poursuivi nos échanges par courriel et par SMS elle et moi. Puis au printemps 2018, elle m’a annoncé avoir été diagnostiquée d’un cancer de l’utérus foudroyant. Lequel l’a tuée en trois mois. Je n’en revenais pas. J’ai assisté à ses funérailles avec mon conjoint mais j’ai bien senti que le sien n’avait aucune envie de maintenir la relation. Les mois qui ont succédé son enterrement m’ont donné raison. Il a coupé totalement les ponts.

Je n’ai pas tout de suite senti l’intensité du manque de mon amie, mais les mois, pour ne pas dire l’année qui a suivi son décès, m’ont fait prendre conscience de la peine que son départ m’avait causée. Je pense sans cesse à elle. J’aimerais en parler avec son mari mais je ne le puis pas. Mon conjoint ne peut m’être d’aucune aide puisqu’il la connaissait bien peu. Il trouve d’ailleurs bizarre que je sois aussi touchée par le décès d’une simple amie. Est-ce moi qui suis trop moumoune comme il dit?

Une amie en désarroi

Perdre une amie proche, une amie véritable, de façon aussi brutale nous fait vivre un traumatisme dont peu de gens de l’extérieur peuvent mesurer l’ampleur. Un deuil peur prendre beaucoup de temps à se faire, plus d’un an même. Mais comme le vôtre dépasse déjà l’année et demi, que cela semble dû au fait que vous ne puissiez avoir de contacts avec sa famille et que les circonstances font que ça ne changera pas, il serait peut-être bon de consulter pour vérifier ce que celui-là a provoqué en vous, pour enfin passer au travers.