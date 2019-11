MERCIER, Jacques



Au CHUL, le 11 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Mercier, conjoint de madame Lucette Jobin, fils de feu Eddy Mercier et de feu Béatrice Labbé. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Pascal Mercier (Annie-Geneviève Tremblay, ex-conjointe); ses petites-filles: Léa-Morgane et Olivia-Maude Mercier; son frère André Mercier (Lise Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils François Mercier, la mère de ses fils Micheline Bouthillette, son frère, sa soeur, sa belle-soeur et son beau-frère: Marcel Mercier (Françoise Carignan) et Madeleine Mercier (Jacques Corriveau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure à Victoriaville.