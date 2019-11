MAGNAN, Pauline



Au Centre d'hébergement St-Augustin (Beauport), le 6 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pauline Magnan, épouse de feu monsieur Yvon Duval, fille de feu dame Germaine Drolet et de feu monsieur Émile Magnan. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gilles Magnan (Madeleine Guérard), Serge Magnan (feu Denise Bertrand), Yolande Magnan (feu Paul-Émile Renaud) et Nicole Magnan (Richard Lepage); son beau-frère et sa belle-sœur, Denis Paquet (Colette Desjardins) et Nicole Miller. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Chantal Paquet (Mario), Caroline Paquet (Patrick), Martine Paquet (Maud), Guy Renaud (Diane), Luc Renaud (Annie), Nathalie Lepage (Gaétan), Patrick Lepage (Eva), Éric Magnan (Caroline), Daniel Magnan et Christian Magnan (Annie). Pauline est allée rejoindre son frère et sa sœur, qui l'ont précédée: Jean-Guy Magnan et Micheline Magnan. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement St-Augustin (Beauport) pour leur attention, leur dévouement et bons soins prodigués à Pauline.