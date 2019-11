LEMIEUX, Raynald



À son domicile, le 5 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Raynald Lemieux, époux de madame Hélène Bélanger, fils de feu monsieur Marcel Lemieux et de feu madame Thérèse Picard. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà laOutre son épouse, Il laisse dans le deuil, ses fils : Marc (Danaé Morin) et André; ses petites-filles : Alexandra (Stéphane Daigle) et Marie-Pier (Dominic Avoine); ses arrière-petit-fils adorés : Dereck et Jayke; ses frères et sœurs : feu Gilles (Josée Gendron), Lynda (Me Jean-Claude Ouellet), Sylvie (Jacques Simard), Serge (Manon Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Cécile (feu Firmin Lévesque), Sœur Louisa, Gérard (Lise Sills), Daniel (feu Lise Desrosiers), Madeleine, Francine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.