LAGRANGE, Jeannine Bernier



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 21 octobre 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Bernier, épouse de feu monsieur Germain Lagrange, fille de feu madame Luce Larouche et de feu monsieur Joseph Napoléon Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 16 novembre 2019, de 11 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Pamela); son petit-fils : Dominique; sa belle-sœur Jeannine Lagrange (feu Adolphe Beaudoin), ainsi que plusieurs neveux, nièces et beaucoup d'ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Lucien (Yvonne Imbeault); Henri (Germaine Lagrange); Exupère (Rollande St-Hilaire); Lorenzo (Jeanne Allard); Antonin (Madelaine Lebel) et Fernande; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lagrange: Rosa (René Poulin), Léopold (Clara Lachance), Germaine (Henri Bernier), Wilbrod (Emma Chailler), Raymond (Fernande Migneault), Simone (Lionel Gagné), Gemma (Gérard Bilodeau), Lorraine (Jean-Baptiste Cayouette), Bertrand et Lauréanne. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 3B de la résidence Les Jardins Lebourgneuf, ainsi que toute l'équipe du 3ième étage Ouest du Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, Téléphone : 418 667-3910, Site web : www.fhsa.ca.Des formulaires seront aussi disponibles sur place.