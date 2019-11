MORIN, André "dit Grand-Papa"



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 12 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 1 mois, est décédé monsieur André Morin, époux de madame Alice Bouchard et fils de feu Lumina Tanguay et de feu Georges Morin. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Zacharie. Monsieur André Morin sera exposé à la résidence funérairele vendredi 15 novembre en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 10h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, la mise en columbarium aura lieu au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Alice Bouchard; ses enfants: Danielle (Gaétan Létourneau), René (Nathalie Boucher), Lyne (Christine Simard) et Huguette (René Plante); ses petits-enfants : Steeve (Annie Breton), Jason Samson (Geneviève Thibodeau), Tommy Samson (Cindy Boulanger), Cathy (James Maheux), Cindy Samson (Bruno Després) et Shania Poulin (Chrystofer Mendez); ses 9 arrière-petits-enfants : Pier-Luc, Maïka et Naomie Morin, Noah, Emma, Léa, Gabriel, Henri Samson, ainsi que Benjamin Després et bébé Mendez à venir. Il était le frère de feu Gisèle (feu Roméo Lebreux), feu Albert (feu Gabrielle Bisson), feu Fernand (feu Thérèse Jacques), Marius (Florianne Gagné), feu Soeur Bibiane (Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours), feu Charles (feu Bibiane Maheux), Madeleine, feu Laurette (Gervais Faucher), et Jeanne-d'Arc Morin (Germain Turcotte). Il était le beau-frère de Thérèse (feu Yvon Rodrigue), Jean-Louis (Suzanne Lachance), Louise (Jacques Fillion), feu Yvon (Nicole Mailloux), Françoise (feu Marcel Vallée), feu Réjeanne (feu Gonzague Bolduc), Pierrette, Charles (Lucille Paradis), Raymond (Darlene Arkell), Rolland, Clémence (Raymond Wiggins) et Donald Bouchard (Dawn Case). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis camionneurs. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de la Maison Catherine de Longpré, ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien, leur réconfort et la qualité des soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.