AUBÉ, Yvette Nadeau



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 3 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Yvette Nadeau, épouse de feu monsieur Camille Aubé. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Nadeau de feu dame Marie-Louise Beaulieu. Elle demeurait autrefois à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Régis (Gabrielle Labrecque), feu Francis, Mario (Maryse Bilodeau), ses petits-enfants : Annie (Martin Nadeau-Bélanger), Nadine (Matthew Ruel-Jacques), Sandy, Jany (Pierre-Olivier Lavoie), ses arrière-petits-enfants :Émilia, Alix, Zakk-Anthony, Delphine et Alice, son frère et sa sœur : feu Philibert (feu Thérèse Michaud), Lisette (Yvon Sirois), sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Aubé: feu Sr. Marie Rose, feu Henri (feu Huguette Royer), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de St-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la