LABONTÉ, Huguette Fortier



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 8 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Huguette Fortier, épouse de feu monsieur Léopold Labonté, fille de feu monsieur Jean-Marie Fortier et de feu madame Marie-Stella Deblois. Elle demeurait à Saint-Anselme, autrefois à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Diane Lessard), Danielle, René (Marie-France Pelletier), Christian (Line Drouin), Alain (Martine Drouin), Serge (Guylaine Chatigny), Brigitte (Paul Fournier) et Réjean (Linda Hallé); ses petits-enfants: Kelly, Ken (Véronique Vachon), Keven, Guillaume, Jennifer (Michel Hallé), Cédrick (Laurie Mercure Leclerc), Pier-Ann et Anthony Fournier, Ludovic, Sarah et Lydia; ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant: Emy, Lori et Xavier Fortin; sa sœur feu Denise Fortier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté: feu Simone (feu Jean-Paul Verville), Gisèle (feu Thomas Verville), Louis-Philippe (feu Lilianne Larochelle), feu Georges-Henri (Bernadette Laliberté), Yolande (feu Maurice Dion) et feu Louise; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Anselme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don. La famille vous accueillera au salonle vendredi 22 novembre de 19h à 22h ainsi que le samedi 23 novembre à compter de 8h30.