MOISAN, Nicole



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 2 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Nicole Moisan, fille de feu madame Rachel Racine et de feu monsieur Alfred Moisan. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h 45.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles: Julie Lajeunesse (Norbert Guimond) et Isabelle Lajeunesse (Michel Poitras); son petit-fils Xavier Lajeunesse-Arguello. Elle était la sœur de: feu Jean-Claude (Pierrette Foisy), Louisette (feu Maurice Blondeau), Micheline (Jean-Paul Pelletier), feu Claire (Robert Laperrière), Pierre (Nicole Verret), Michel (Nicole Descarreaux), Lise (feu René Tremblay), Ronald (Nicole Gauthier), Denis, Jacques et Benoît (Julie Guillemette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg, tout particulièrement celui des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Un sincère remerciement également au personnel du SAD du CLSC La Source-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) (pour les soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg), téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.