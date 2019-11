GUAY, Ginette



À son domicile, le 9 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée subitement madame Ginette Guay, conjointe de monsieur Jean-Jacqui Boutet. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils: François Boutet (Mélissa) et Charles Guay-Boutet; ses frères: Daniel Guay (Ghislaine Gingras), Jean-Pierre Guay (Lise Bonenfant) et Georges Guay (Diane Lapierre); son neveu Christian Guay (Sarah Abdelgawad et leur fille Layla); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière Mont- Marie, section Charny.