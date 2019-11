CÔTÉ, Françoise



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 3 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Françoise Côté, fille de feu Louis-Edgar Côté et de feu Jeanne Paquet, épouse de feu monsieur Raymond Dubois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Louise, Lucie (Léo Gravel), Marie, Manon et Isabelle: ses petits-enfants: Justin et Jean-Michel Tremblay, Jonathan et Jennifer Gravel, Gabrielle et Joanie Martineau; ses arrière-petits-enfants: Marie-Lune et Zackary Gravel; ses frères et sœurs: feu André (Micheline Trudel), Henriette (Paul Desmeules), feu Roger, feu Claire (feu Paul Grenon), feu Raymonde ( feu Lucien Daigle), Jacques (Jolande Lefebvre), Denis (Nicole Robitaille), Michel, Ghislain (feu Jeannine Dubé) et feu Jean-Louis; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le 2e Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.