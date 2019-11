PETIT, Jules



Au CHUL, le 1er novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jules Petit, époux de dame Louisette Angers. Il était le fils de feu Henri Petit et de feu Rose St-Laurent. Il demeurait à Pont-Rouge.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants: Alain (Lyne Chartier) et Michel Petit (Jennifer Peacocke); ses petits-enfants: Alexandre Capistran-Petit (Alexandra Nadeau) et sa mère Danielle Capistran ainsi que Bryce Michel; ses arrière-petites-filles : Béatrice et Éléonore Petit; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (Huguette Pilote), feu Paul-Henri (feu Marguerite Picard), feu Lucienne (feu Robert Berthiaume), feu Laurent (Laura Godin), Lucille (Pierre Coulombe), André (Gemma Grand'Maison), Robert (Claire Ferland) et feu Josette (Claude Voiselle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Angers: feu Jean-Claude, feu André, feu Denise (Edmond Lachance) et Micheline (Pierre Goulet). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de St-Raymond et du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués à M. Petit.