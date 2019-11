MORISSETTE, Yvette Marcotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yvette Marcotte, épouse de feu monsieur Arthur Morissette. Elle était la fille de feu dame Yvonne Jackson et de feu monsieur Sylvio Marcotte. Elle demeurait à Vanier.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Michel Bédard), Marc-André (Claire Bélanger); ses petits-enfants: Denis (Elyse Lachance), Sylvie (Daniel Robitaille), Mélanie (Christian Quirion), Isabelle (Henry Chevalier); ses arrière-petits-enfants: Meaghan, Kelly-Ann, Emma, Justin, Adam, Xavier, Jade, Mathilde, Jacob; sa sœur Pierrette (feu Jean-Claude Gagnon); son frère Jean-Claude (Claudette Coté). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Yolande (feu Jean-Guy Marcotte), Claudette (feu René Marcotte), Denise Morissette (feu Roland Duchesneau) et Raymonde Boivin (feu Raymond Morissette). Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à remercier la Résidence Charles Renaud et le 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.