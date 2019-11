DU SAULT, Jacques



À l'Hôpital St-Sacrement, le 24 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Du Sault, époux de dame Francine Claveau, fils de feu monsieur Henri R. Du Sault et de feu dame Thérèse Prévost. Il demeurait à Québec.le vendredi 15 novembre 2019 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à 10 heures. Il laisse dans le deuil outre son épouse Francine Claveau ses enfants : Geneviève (Stéphane Asselin), Luc (Mélanie Chalifour), Jean-Pierre (Isabelle Lessard); ses petits-enfants : Eva et Audrey Asselin, Marie et Simon Du Sault; sa sœur Suzanne (Gordon Roberts), ainsi que plusieurs amis, neveux, nièces, cousins et cousines. Il rejoint ses sœurs et son frère: Louise (Jacques Terroux), Hélène (Étienne Elek), Robert (Hélène Ricard). Jacques fut président fondateur de l'Association des agences de publicité francophones du Québec, de l'Office du Tourisme de Québec, du Festival international de musiques militaires et du Rendez-vous naval de Québec. Il fut le lauréat des Grands Prix du tourisme québécois et reçut le prix hommage pour l'ensemble de sa carrière lors du déjeuner des médias en 2012. Il joignit aussi plusieurs causes bénévoles pour lesquelles il consacra de nombreuses années dont l'Armée du Salut. La famille tient à remercier le personnel et ses amis du centre Noël Brûlart de Sillery.