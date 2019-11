HAREL, Yves



Au C H U L, le 2 novembre 2019, à l'âge de 66 ans et 8 mois, est décédé monsieur Yves Harel, conjoint de madame Claire Dumais, fils de feu dame Yolande Morin et de feu monsieur Donat Harel. Originaire de Mont-Joli, il demeurait à Québec.Selon ses volontés il ne sera pas exposé.Outre sa conjointe Claire Dumais, il laisse dans le deuil les membres des familles Harel et Dumais ainsi que ses ami(e)s. Il tenait à nous laisser ce message:Un remerciement chaleureux au personnel du CHUL de Québec et du CLSC de la Jacques-Cartier de Québec pour les bons soins prodigués. Un Merci spécial à son médecin Marie-Josée Mailloux pour son soutien tout au long de la maladie, ainsi qu'à l'équipe des soins ambulatoire du CHUL. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement.