THOMASSIN, Jacques



Au CHSLD Côté Jardins, le 30 octobre 2019, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacques Thomassin, époux de feu madame Mariette Falardeau, fils de feu madame Imelda Clavet et de feu monsieur Honoré Thomassin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain et Martine (Mario Bourget); ses petits-enfants : Michel Therrien et Mariane Thomassin-Bourget. Il était le frère de : feu Gilberte (feu Roger Vallée), feu Fernande (feu Marcel Pascal), feu Simone (feu Grégoire Morin), feu Marie-Claire (feu Emilien Guillot), Aline (Roger Morin), feu Raymond (Pauline Petitclerc), René (Louisette Chénard), feu Claudette (feu Pierre Leclerc), Murielle (Pierre Mailhot), Claude (Hélène Guillot) et Clermont (Jocelyne Pelletier). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Yolande Falardeau (feu Raymond Leclerc) et Rita Falardeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Brigitte-de-Laval ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins, tout particulièrement les infirmières Guylaine et Édile de l'unité prothétique, pour leur grand soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.