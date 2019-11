FECTEAU, Thomas



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 1 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Thomas Fecteau, époux de feu Mme Marie-Françoise Gaudreau. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 15 novembre 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h, le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marie (Estelle Poulin), Hélène (Jean Mc Clure), Colette (Yves Galarneau) et François (Léa Wungkana); ses petits-enfants: Jean-Pierre, Mireille et Sandrine Fecteau, Claudine, Francis et Milène Fecteau Mc Clure, Bernard et Jean-François Galarneau, Martin et Marie-Noël Fecteau, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Armand (feu Thérèse Nadeau), feu Cécile (feu Roland Lauzon), feu Louise (Germain Chassé), feu Jean (feu Madeleine Voyer), Bernard (Louise Faucher) et feu Louis-Marie; son beau-frère: feu Gilles Gaudreau. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s et la grande communauté de l'aviation. Dons suggérés : Musée de l'aviation à Sainte-Marie : 640, rue Notre-Dame Sud Sainte-Marie QC G6E 2W4, Paroisse Sainte-mère-de-Jésus (Sainte-Marie).