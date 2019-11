L’art de ne jamais baisser les bras

Je m’adresse à cette « Anonyme » qui, après avoir été varlopée par son Jules pendant des années au point de perdre toute estime d’elle-même, pour lui dire que les trois ans de thérapie qu’elle a faite pour s’en sortir ne sont rien en comparaison des 10-20 et même 30 ans qu’ont pris certaines québécoises d’autrefois pour se sortir d’une vie de couple de m....!

Une fille qui croit désormais en elle-même

On oublie souvent qu’une œuvre de destruction massive ne se remonte pas en un coup de dés. Que certaines plaies sont plus difficiles à guérir que d’autres. Mais surtout que chaque être humain a le devoir de se guérir soi-même, et que trois ans ce n’est rien pour atteindre à la paix du cœur.