L'épouse américaine d'un combattant de l'État islamique ne peut entrer aux États-Unis

Il y a quelques mois déjà les médias avaient relayé cette histoire. Non seulement ce dossier est intéressant au plan théorique, mais aussi parce que le président Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo étaient intervenus directement dans le dossier.

Hoda Muthana est née au New Jersey alors que son père était un diplomate du Yemen représentant son pays aux États-Unis. À l’âge de vingt ans, elle a utilisé l’argent réservé à la poursuite de ses études pour quitter le pays et joindre les rangs de l’État islamique.

Mutha a été intégrée rapidement et s’est mariée successivement à deux hommes. Elle a confié au New York Times que les jeunes femmes comme elles étaient isolées dès leur arrivée et qu’on en faisait des épouses pour les combattants. Son premier époux sera tué au combat et elle portera l’enfant du second, un combattant tunisien qui sera également tué.

La jeune femme a été capturée en 2019, mais elle affirme que dès 2015 elle pensait à fuir. Mariée une troisième fois, elle divorce et est capturée dans sa fuite. Cette tentative lui vaut d’être emprisonnée, torturée et violée.

L’administration Obama était informée de la situation de la jeune femme et en 2016 elle décide de révoquer son passeport. Le motif de cette révocation est que l'on considère qu’elle n’est pas une Américaine. C’est le statut de son père comme diplomate au moment de sa naissance qui est remis en question. L’administration actuelle poursuit dans cette logique en 2019.

L’administration Trump et le père de la jeune femme attendaient donc avec d’impatience la décision du tribunal chargé de trancher le litige. Devait-on l’accueillir (et la détenir) aux États-Unis en raison de sa citoyenneté? Le juge Reggie Walton ne reconnaît pas la citoyenneté de Hoda Muthana.

Hoda Muthana est donc née au New Jersey, a grandi en Alabama, mais elle n’est pas citoyenne. La loi américaine prévoit qu’on n’accorde pas de citoyenneté aux enfants de diplomates, même s’ils naissent en territoire amércain. Le père avançait qu’il n’exerçait plus ses fonctions au moment de la naissance.

Une histoire triste, mais un dossier complexe et fascinant. Hoda Muthana a été radicalisée sur le web et affirme regretter amèrement d’avoir quitté les États-Unis pour joindre l’État islamique.

Elle ne s’attendait pas à revenir comme femme libre, mais elle préférait servir une sentence dans un pays plus sûr. Elle souhaitait un avenir meilleur pour son fils de deux ans et croyait bénéficier d’une seconde chance. Si les États-Unis ont déjà rapatrié d’anciens combattants, les autorités ne le feront pas dans son cas.

Cette décision pourrait bien avoir un impact sur les relations qu’entretiennent les États-Unis avec les alliés. Vous souvenez probablement qu’après l’annonce du retrait des troupes américaines en Syrie, les Américains demandaient aux alliés de reprendre les combattants capturés et détenus en Syrie. Les alliés comptent déjà sur des lois plus dures que les lois américaines dans ce domaine. On ne manquera pas de souligner ce refus américain.

Je vous laisse réfléchir à la question et imaginer ce que nous devrions faire en pareille situation. Au-delà des individus impliqués, la question de la citoyenneté des anciens combattants de l’état islamique demeure une question épineuse. Le Canada en sait quelque chose depuis la fin du dossier d’Omar Khadr.