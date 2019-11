Les midibus belges sont «aussi fiables» que les bus hybrides québécois, assure le RTC

Les midibus belges achetés par la Ville de Québec n’ont pas fréquenté le garage plus souvent que les bus hybrides standards et articulés de la compagnie Nova Bus durant leur période de rodage, affirme le RTC, qui a tenu à «rétablir les faits» jeudi.

Qualifiés de « citrons » par l’opposition en raison des 350 problèmes signalés en huit mois, les 46 midibus qui ont été mis en service jusqu’à présent – sur les 64 qui ont été commandés – ont déjà parcouru plus d’un million de kilomètres dans les rues de la capitale.

«Les midibus de Van Hool et les bus de 40 pieds hybrides de Nova Bus, présentement, font le même travail et sont aussi fiables. C’est le constat qu’on a. Juste en octobre, on voit que les midibus ont parcouru en moyenne le même kilométrage que les autobus Nova. Si vous vous promenez à Québec, vous allez les voir partout dans la ville», a déclaré le directeur général du RTC Alain Mercier, en conférence de presse.

Un graphique avec l’indicateur de performance MDBF (Mean distance between failures ou distance moyenne avant un bris) a également été dévoilé lors d’un plénier avec les élus en après-midi. Il présente des courbes «similaires entre le nombre de kilomètres parcours et les signalements pour la période d’intégration», a fait valoir M. Mercier, rappelant que la majorité des signalements pour les midibus (261 sur 350) n’ont eu aucune incidence pour la clientèle.

«Incompétents et apprentis sorciers»

Sans viser une personne en particulier, le maire Régis Labeaume a déploré le discours alarmiste des «apprentis-sorciers» et des «incompétents» qui parlent de choses «qu’ils ne connaissent pas» dans les médias depuis quelques semaines, au sujet des midibus.

