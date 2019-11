Longue absence pour Sidney Crosby

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a été opéré pour traiter une déchirure musculaire à l’abdomen, jeudi à Philadelphie, et manquera les six prochaines semaines d’activités, a indiqué son équipe en avant-midi.

La nouvelle a été confirmée quelques jours après que l’attaquant eut été incapable de terminer la rencontre de samedi face aux Blackhawks de Chicago. Mercredi, le site The Athletic avait évoqué la possibilité de voir le numéro 87 se retrouver sous le bistouri pour une «hernie sportive». Cette source avait spécifié que la blessure ennuie le joueur d’avant depuis le camp d’entraînement et qu’elle s’est aggravée lors du plus récent match de Crosby.

Le numéro 87 a retraité au vestiaire le week-end dernier après avoir heurté le défenseur Erik Gustafsson. Celui-ci l’a ensuite atteint au pied avec un lancer.

Cette saison, Crosby a totalisé cinq buts et 12 mentions d’aide pour 17 points en 17 rencontres.

Souvent à l’écart

Les séjours à l’infirmerie de l’ancien de l’Océanic de Rimouski ont été nombreux depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 2005. Son historique de commotions cérébrales est d’ailleurs bien connu. Au début de l’année 2011, il a été sérieusement ébranlé par des coups à la tête portés par Dave Steckel, des Capitals de Washington, et Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, de sorte qu’il a manqué le reste de la saison et le début de la suivante. Touché par un coup de coude de l’attaquant des Bruins de Boston David Krejci plus tard, il a été limité à 22 parties en 2011-2012.

Lors de la campagne subséquente, Crosby a reçu un tir de son coéquipier Brooks Orpik au visage, subissant une fracture de la mâchoire et devant se soumettre à une reconstruction dentaire. Il est demeuré à l’écart une douzaine de rencontres.

Une autre commotion l’a gardé sur le carreau au cours des six affrontements initiaux de 2016-2017.

Avec 22 points au classement après 18 matchs, la troupe de l’entraîneur-chef Mike Sullivan détenait le premier laissez-passer donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est en date de jeudi.