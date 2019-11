Michel Rabagliati: Un nouveau «Paul» un peu plus sombre, mais toujours comique

C’est ce jeudi que Paul reprend officiellement vie dans les librairies québécoises, alors que paraît le neuvième album du bédéiste Michel Rabagliati, Paul à la maison. L’auteur est de retour, quatre ans après Paul dans le Nord, parallèlement à son alter ego qui lui, réapparaît 15 ans après Paul à Québec.

«La maison s’est vidée. Il ne sait pas trop ce qu’il va faire de sa vie. [...] Le personnage est un peu plus pesant, un peu plus désillusionné», a confié Michel Rabagliati en entrevue à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur les ondes de QUB radio.

«Je vais bien. Inquiétez-vous pas», a-t-il lancé en riant, après avoir raconté le contexte difficile dans lequel il a écrit et dessiné les nouvelles aventures de Paul.

Celui qui a traversé le deuil de ses parents et une séparation dans les 5 dernières années ne délaisse pas pour autant l’autofiction dans son plus récent effort. Le lecteur découvre d’une page à l’autre que la femme de Paul, Lucie, est partie, que sa fille souhaite vivre à l’étranger et que sa maman est souffrante.

Michel Rabagliati intègre à son album ce qu’il considère comme de l’«apaisement comique». «Il est un peu sur la déprime et tu tournes la page et boom, il est chez le dentiste en train de se faire poser un implant. [...] C’est loufoque. J’en donne quand même au lecteur pour qu’il avale l’histoire un peu plus sombre par petites bouchées», a-t-il renchéri.

Un peu plus seul, Paul demeure toujours aussi observateur et les adeptes se régalent d’anecdotes dans le métro, dans les rues sur lesquelles il déambule, au jardin de la maison familiale, dans une salle d’attente de caisse populaire, entre autres.

«Mon éditeur a quand même dit que c’était mon plus drôle», a mentionné le créateur.

Publié aux éditions La Pastèque, Paul à la maison est offert en librairie dès jeudi.

Écoutez l’entrevue complète ici: