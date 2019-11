Nick Suzuki écopera-t-il?

Jesperi Kotkaniemi pourrait avoir retrouvé son poste au centre de la troisième unité de l’attaque du Canadien de Montréal, lui qui pivotait ce trio en alternance avec Nick Suzuki à l’entraînement de jeudi.

Le retour du Finlandais signifie que Nick Suzuki pourrait être inséré sur la quatrième combinaison, avec Nate Thompson et Nick Cousins, là où Ryan Poehling était utilisé avant de retourner dans la Ligue américaine.

La recrue du Canadien a été employée pendant 12 min 53 s face aux Blue Jackets de Columbus, mardi, dont 2:07 en supériorité numérique. Il a brillamment alimenté Tomas Tatar devant le filet en fin de match, ce qui a permis au Slovaque de forcer la prolongation :

Kotkaniemi n’a pas joué depuis le 30 octobre en raison d’une blessure à l’aine. Il a ainsi raté les six derniers rendez-vous des siens. Auparavant, «KK» avait récolté seulement trois points en 12 matchs.

Pendant son point de presse, mercredi, le directeur général Marc Bergevin a reconnu que le rendement du joueur de 19 ans laisse à désirer.

«On s’attendait probablement à plus. Il n’a pas subi cette blessure pendant le camp. C’est plus une faiblesse au niveau de son corps [des muscles du tronc], a expliqué le DG. Il avait de la misère à pousser. Ça explique probablement les hauts et les bas qu’il traverse jusqu’ici.»

En défense, Shea Weber était de retour après avoir eu droit à une journée de traitement la veille. Le capitaine formait une paire avec Ben Chiarot, comme ce fut le cas face aux Blue Jackets. Le gardien Carey Price était aussi de la séance au lendemain d'une journée de congé.

L'homme masqué du Tricolore a repoussé 33 tirs dans la victoire de 3 à 2 en tirs de barrage, mardi. Il sera en action vendredi lorsque le Canadien affrontera les puissants Capitals de Washington dans la capitale américaine, avant d'accueillir les Devils du New Jersey 24 heures plus tard.

Trios et paires défensives à l'entraînement

Jonathan Drouin - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Paul Byron - Max Domi - Joel Armia

Tomas Tatar - Nick Suzuki/Jesperi Kotkaniemi - Artturi Lehkonen

Nick Cousins - Nate Thompson - Jordan Weal

Ben Chiarot - Shea Weber

Victor Mete - Jeff Petry

Brett Kulak - Cale Fleury

Mike Reilly - Christian Folin

Carey Price

Keith Kinkaid