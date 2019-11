Pourquoi tant de haine?

Mardi soir, je suis allé voir la formidable pièce de théâtre de Catherine-Anne Toupin, La Meute, à La Licorne.

C’est l’histoire d’une jeune femme menacée de mort et des pires sévices sur les réseaux sociaux, et qui décide de riposter.

Le texte est dur, imagé, violent, comme le sujet. Le rythme est soutenu, enlevant, même si on voit venir le rebondissement principal. Les trois comédiens sont formidables.

La mise en scène de Marc Beaupré est minimaliste et ultra-efficace. C’est hallucinant ce qu’on peut accomplir avec un lit, une table, trois chaises, trois bouteilles et un unique rayon de lumière.

Pas seul

La pièce veut faire réfléchir et y parvient magni-fiquement.

On dit souvent que c’est l’anonymat des réseaux sociaux qui alimente la violence, qui donne aux lâches l’occasion de se « lâcher lousse ». Mais il y a plus que ça.

Mettons que vous êtes frustré. Vous en voulez aux femmes, aux « séparatistes », aux Juifs, aux Arabes, etc.

Vous pensez que le reste du monde ne voit pas clair comme vous. Une part de vous se demande jusqu’à quel point vous êtes seul avec votre obsession.

Sur les réseaux sociaux, vous « découvrez » que d’autres personnes pensent comme vous : yesss, je ne suis pas seul à les haïr !

Cela crée une sorte de confrérie, de communauté, de solidarité tordue. C’est bon, c’est chaud, c’est réconfortant, j’ai des compagnons, des frères d’armes.

Mieux encore, ma lubie n’est pas si terrible puisqu’elle est répandue. Et donc, cela vous renforce, cela donne un vernis de légitimité à cette haine que vous avez en partage avec d’autres.

Vous y voyez une sorte de feu vert : pourquoi me retenir d’exprimer quelque chose si d’autres pensent comme moi ?

Le problème est que sur les réseaux sociaux, la banalité garantit que personne ne vous remarquera.

Si « Badass666 » se contente de dire : « yeah, man, fourre-la », il passera inaperçu. Il faut frapper fort pour se démarquer.

Pour percer, pour susciter des réactions, pour donner le ton, pour être « dans la game », il faut être plus hard encore que les commentaires précédents.

D’où l’escalade, accélérée par la quasi-absence de freins et de conséquences.

Facebook emploie autour de 15 000 modérateurs pour combien de milliards d’usagers ? Imaginez ailleurs.

Humanité

Au-delà de l’anonymat, je suis sûr aussi que ne pas voir la personne persécutée stimule le brasier de la violence verbale.

Si la personne menacée, insultée, était en face de vous, vous verriez qu’elle n’est pas tellement différente, que c’est un autre humain.

Au fond, c’est un peu comme celui qui dit haïr « les Noirs », mais qui trouve que son voisin, lui, c’est un « bon Noir ». Tsé, lui, « y est correct, il dit bonjour, il est propre, il fait chier personne ». Le connaître l’humanise et rétablit des passerelles de civilité.

À mon humble avis, il n’y a qu’une seule et unique voie à suivre : dénoncer, resserrer les contrôles, punir pour vrai, et s’en éloigner le plus possible.