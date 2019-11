Une saison payante pour Jean-Gabriel

Auteur d’un tour du chapeau, mercredi soir, l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Jean-Gabriel Pageau est en voie de se négocier tout un contrat.

En 18 matchs, Pageau totalise déjà 11 buts. Surtout, il domine présentement la Ligue nationale de hockey avec un différentiel de +19, et ce, même si l’athlète évolue avec une équipe de bas de classement.

Pour compléter le portait, le joueur de 27 ans sait dire les bonnes choses en entrevue.

«Je suis chanceux de les avoir comme ailiers présentement, a ainsi indiqué Pageau, au quotidien "Ottawa Sun", donnant une partie du crédit à ses compagnons de trio Nick Paul et Connor Brown pour son tour du chapeau dans la victoire de 4 à 2 des Sénateurs face aux Devils du New Jersey. Ils travaillent tellement fort. Nous commençons vraiment à développer une chimie. Nous tentons de passer le plus de temps possible ensemble pour essayer de deviner où nous sommes sur la patinoire.»

Une transaction en vue?

Pageau est peut-être mieux de ne pas trop s’attacher à ses coéquipiers, puisqu’il pourrait très bien, en vertu de son statut de joueur autonome le 1er juillet prochain, changer de camp avant la date limite des transactions.

À le voir jouer, plusieurs équipes risquent en effet d’être tentées de faire appel à Pageau pour obtenir un peu de renfort en vue des séries éliminatoires.

Les amateurs du Canadien de Montréal se souviendront d’ailleurs que Pageau avaient hanté le Tricolore durant les éliminatoires de 2013 en réussissant un tour du chapeau dans une victoire de 6 à 1 lors du troisième match d'une série de premier tour. En 2017, l’attaquant avait aussi donné un bon coup de pouce aux Sénateurs, avec 10 points en 19 rencontres. Ottawa était passé bien près d’atteindre la finale de la Coupe Stanley.

Avant de s’en départir, les Sénateurs tenteront sans doute d’offrir à Pageau une prolongation de contrat, lui qui gagne un salaire de 3,1 millions $ pour la saison 2019-2020. Reste à voir si le montant et la durée du contrat sauront convaincre le Gatinois de demeurer à Ottawa.