Voile et Raélophobie?

Lors d’un souper entre amis il y a deux semaines, le sujet de la Loi 21 a été servi entre le plat principal et le dessert. Pas surprenant, car il y avait autour de la table trois finissantes en enseignement du français au secondaire.

Sans grande surprise, l’une des finissantes a plaidé contre l’interdiction du port du voile par des enseignantes musulmanes, et ce, malgré leur position d’autorité morale. Les arguments classiques de la liberté de conscience (croyance personnelle), du bout de tissus inoffensif et de la possibilité de neutralité malgré l’ostensibilité du symbole ont été servis.

Là où j’ai réagi, c’est lorsque l’argument de l’ostracisation d’une communauté a été présenté. Comme si les croyants fondamentalistes musulmans étaient les seuls à se faire demander de respecter un code vestimentaire neutre dans l’exercice de leurs fonctions.

J’aurais pu lui parler du grand ménage ayant suivi la Révolution Tranquille que le Québec s’est offert en sortant le clergé ET les symboles religieux de l’ensemble de ses institutions.

Je lui ai plutôt rappelé que, dans les années ’80, des profs de CÉGEP avaient été suspendus pour avoir refusé de retirer leurs médaillons du mouvement Raélien bien en vue dans leur cou. On y voyait là une forme de prosélytisme.

La réaction spontanée de mon interlocutrice a été «Ah! Ben là c’est normal. C’est tellement fucked up cette affaire-là!»

Rappelons d’abord :

que Raël (Claude Vorilhon) prétend qu’il a eu de multiples rencontres du troisième type avec des extraterrestres (les Élohims) qui sont venus lui révéler que la vie sur Terre a été créée en laboratoire par ces derniers;

qu’ils lui ont confié de propager la nouvelle en tant que prophète comme ils l’ont fait avec Mahomet (Mohammed), Jésus et Moïse avant lui;

que Raël a été amené en soucoupe volante sur leur planète pour aller bruncher avec les Élohims, bien sûr, mais aussi avec Mahomet, Jésus, Moïse et Bouddha. En fait, Raël serait le demi-frère de ces derniers.

Et, oui, c’est complètement fucked up et, oui, il serait insensé d’exposer nos jeunes à de telles absurdités. D’autant plus quand elles sont propagées par un adulte qui, par son symbole ostentatoire, vient exprimer implicitement qu’il croit littéralement à de telles sornettes.

J’en profite aussi pour rappeler que le judaïsme avance :

que Moïse parlait directement à Dieu, et que ce dernier a publié, deux fois plutôt qu’une, des commandements directement sur des tablettes de pierre;

que Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge par un simple commandement vocal en brandissant un bâton qui, lui, se transformait en serpent lorsqu’il était projeté au sol;

que Noé, âgé de 600 ans, a fabriqué de toutes pièces une arche qui a accueilli 2 spécimens de chaque espèce animale pour survivre à un déluge planétaire qui a duré pendant 40 jours et 40 nuits.

Etc, etc.

De son côté, le christianisme affirme :

que Jésus est né d’une vierge;

que Jésus a marché sur l’eau;

que Jésus a changé l’eau en vin;

que Jésus a ressuscité Lazare des morts;

Etc, etc.

Et, finalement, l’islam prétend :

que Mahomet (Mohammed), un marchand chef de guerre illettré, s’est fait contacter et parler par Dieu par la voie de l’archange Gabriel pendant que le prophète en devenir méditait durant 40 jours dans une grotte. De plus, ce dernier a été capable de transcrire parfaitement le contenu de toutes les réponses aux questions humaines qui lui ont été dictées;

que Mahomet est monté sur le Bouraq, un cheval ailé, qui l’a amené par la voie des airs de La Mecque à Jérusalem puis au Paradis;

que Mahomet a fait jaillir l’eau de ses mains pour faire boire ses soldats assoiffés;

que Mahomet a aussi divisé (fendu) la Lune en deux;

Etc, etc.

Ceci est, certes, un survol rapide d’absurdités venant des religions dites traditionnelles. Mais, concrètement, en quoi ces absurdités peuvent-elles différer des conneries de Raël? En quoi serait-il raisonnable d’accepter qu’un adulte, par un symbole ostentatoire, passe le message implicite de croire littéralement en ces choses déraisonnables?

Certains vont plaider que ces histoires ne sont que métaphoriques et qu’il ne faut pas prendre le tout au pied de la lettre. Soit. Je veux bien. Mais quand on est incapable de se séparer de son symbole religieux ostentatoire, il faut parier que le niveau d’adhésion à la croyance est d’ordre fondamentale et littérale.

Le message perçu par l’enfant est que, si un adulte (la personne envers qui il se tourne pour l’aider à comprendre l’univers qui l’entoure) porte sans concession un signe ostentatoire de sa religion, c’est que l’interprétation de la réalité qu’il en fait est valable.

Bref, la réaction de mon amie est symptomatique de plusieurs commentateurs quand vient le moment de se prononcer sur les religions : le symptôme de la méconnaissance de leurs contenus et de leurs conséquences. Et je le dis en tout respect.

Le mouvement raélien a l’air plus farfelu que les autres tout simplement parce qu’il est récent. En ce qui a trait aux religions traditionnelles, le fondement originel, tout aussi farfelu et absurde, est occulté par le poids de la tradition, de la culture, des rites et de leur institutionnalisation. Les milliers d’années passées à entretenir ces mythes ont, à toutes fins pratiques, créé une dissonance collective au point de perdre de vue l’obsolescence de cette vision de l’Univers.

Qu’on cesse de faire perdre notre temps.