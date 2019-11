105 000 $ pour le gala de la Robe Rouge

C’est le 7 novembre dernier que s’est déroulée la 9e édition du gala Robe Rouge, sous la présidence d’honneur de M. André Langlois, premier vice-président principal, Assurance de personnes, chez Desjardins Assurances. Organisé par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, l’événement a réuni plus de 300 personnes lors d’un cocktail dînatoire qui s’est tenu dans le magnifique décor du magasin Roche Bobois. Les porte-parole de l’événement, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, ont sensibilisé les femmes, particulièrement sujettes aux maladies cardiovasculaires, à l’importance de prendre soin de leur santé. L’événement a permis d’amasser 105 000$.

Plus de risques pour les femmes

La soirée visait notamment à sensibiliser les femmes, particulièrement sujettes aux maladies cardiovasculaires, à l’importance de prendre soin de leur santé. À cet égard, rappelons que les maladies du cœur et l’AVC sont responsables de six fois plus de décès chez les femmes que ne l’est le cancer du sein. Il s’agit en effet d’une des causes les plus fréquentes de mort précoce au pays. Or, la plupart des femmes ignorent qu’elles sont exposées à ce type de problème, alors que leur risque est plus élevé.

► Information sur la Fondation : coeuretavc.ca