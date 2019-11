LACROIX DUPUIS, Juliette



À l'Hôpital Ste-Monique, le 10 novembre 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Juliette Lacroix, épouse de feu monsieur Jean-Paul Dupuis. Elle était la fille de feu madame Alice Mercier et de feu monsieur Jean-Baptiste Lacroix. Elle demeurait à L'ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Michel Laberge), Micheline et André; ses petits-enfants: Priscilla Laberge (Yvan Landry), Isabelle (Charles-Alexandre Poitras) et Marie-Christine Laganière (Cédric Ross-Bergeron), Jean-David (Sandy Gilbert) et Jonathan Boulianne, Alexandre Dupuis; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Sophie-Anne, Juliette, Anakin, Sarah-Maude, Lily Rose, Elliot et Gisèle. De la famille Lacroix, elle était la sœur de Roger (feu Graziella Labbé), feu Madeleine (feu Robert Lévesque), feu Georgette, feu Marcelle (feu Gilles Nadeau), feu Jean-Paul (Colette Paradis), feu Paul-Henri (Louisette Métivier). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Dupuis, cousin(e)s, neveux, nièces, ses ami(e)s dont sa grande amie Suzanne Roy. La famille tient à remercier les préposés et les infirmières de l'Hôpital Ste-Monique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Ste-Monique, 418 871-8701. Des formulaires seront disponibles sur place.