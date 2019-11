50 vins qui charmeront vos papilles

10 Classiques à avoir sous la main en tout temps Pour ne jamais être pris au dépourvu quand la visite débarque sans prévenir, voici 10 vins qui, sans dire qu’ils n’ont plus besoin de présentation, ont fait leur marque. Ils offrent depuis des années une qualité constante, pour ne pas dire impressionnante, en regard de ce qui se fait ailleurs. Bref, des classiques à toujours avoir sous la main.

10 vins bio élémentaires L’agriculture biologique interdit l’usage d’herbicides et de pesticides de synthèse. Le soufre et le cuivre sont les principaux ingrédients utilisés pour lutter contre les maladies. Contrairement à l’idée de plus en plus véhiculée, les vins bio peuvent contenir des sulfites (ajoutés lors des vinifications ou à la mise en bouteille), ce qui n’enlève rien à leur qualité.

10 aubaines Que ce soit pour recevoir une grosse gang durant les Fêtes ou, plus simplement, pour un vin à ouvrir la semaine sans se ruiner, vous trouverez ci-après dix vins proposés à prix d’aubaine et faciles à trouver.

5 grandsformats S’il existe un domaine où « plus gros » rime avec « meilleur », c’est bien dans celui du format des bouteilles. Imposant et festif de nature, le magnum représente souvent une meilleure affaire puisqu’il est plus économique d’acheter un magnum que deux bouteilles. Si vous êtes six ou plus à la table, d’autant plus si vous souhaitez servir le même vin à chaque service, le magnum est souvent plus intéressant.

5 vins pour épater Que ce soit pour épater la visite, l’être aimé, ou encore tout simplement pour vous faire plaisir avec un cadeau « de moi à moi », voici cinq vins époustouflants. En espérant que si vous l’offrez, votre hôte aura la gentillesse de boire le vin avec vous !

5 vins du Québec en épicerie ou à la SAQ Le repas traditionnel de Noël pose chaque année le même défi : trouver un vin qui accompagne à peu près tout, de la tourtière aux betteraves marinées et au ketchup aux fruits. Un pot-pourri de saveurs, de textures, de sucre, de gras et d’acidité. Rien qui convienne aux grands crus. En revanche, la cuisine traditionnelle québécoise sied à ravir aux rouges de soif, c’est-à-dire souples, frais et digestes, dont de plus en plus de vignerons d’ici ont le secret.