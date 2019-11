LÉVESQUE, Marie-Paule



Au CISSS de la Gaspésie - CHSLD de Cap-Chat, le 11 novembre 2019, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Marie-Paule Lévesque épouse de feu M. Yvon Turcotte, conjointe de feu M. Laurent Coulombe et fille de feu M. André-Albert Lévesque et de feu Mme Bertha Dupuis. Mme Lévesque demeurait à Cap-Chat et autrefois de Sainte-Anne-des-Monts. La famille accueillera parents et amis auLucas Fournier et fils22, route du ParcSainte-Anne-des-Montsdimanche le 17 novembre 2019 de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 22 h.Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Lundi, jour des funérailles, le salon ouvrira ses portes à 9 h. Après les funérailles la crémation de Mme Lévesque aura lieu au Crématorium de l'Est de la Maison Fournier de Sayabec et ses cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-des-Monts. Mme Lévesque laisse dans le deuil son fils Gino et sa petite-fille Christine (Connor), sa belle-fille Johanne et ses enfants Marie-Cindy et Johé; Danielle, Maryse et Carole, ses neveux et ses nièces, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que de nombreux parents et amis. Les services professionnels ont été confiés auLucas Fournier et filsde Sainte-Anne-des-MontsLa famille voudrait remercier le personnel exceptionnel du CHSLD de Cap-Chat, en particulier le Dr Alain Gauvreau pour les soins de grande qualité prodigués à Mme Lévesque, sans oublier le personnel des Résidences Ste-Anne et Vita Nobilis.