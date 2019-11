CÔTÉ, Jacques



Au Centre d'hébergement Fredérick-George-Heriot, le 11 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Côté, fils de feu monsieur Jean-Paul Côté et feu madame Rose-Alma Breton. Il demeurait à Drummondville (originaire de Québec). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifM. Côté était le père de: Caroline (Joël Hébert) et feu Martin; le grand-père de: Antoine et Rachel (Alexandre Durand); le frère de: Gérard (Monique Guillot), Denyse (Laurier Piton), feu Suzanne et feu Richard; le beau-frère de Réjane Lanouette (feu Gaston Côté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Frédérick-George-Heriot de Drummondville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca