Bannie pour avoir utilisé les dossiers de nouveau-nés

Entre 2006 et 2016, elle a profité des informations fournies par son conjoint de l’époque, qui était infirmier auxiliaire au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Ce dernier fouillait dans le système informatique et obtenait les informations personnelles sur tous les bébés, leurs parents et l’adresse de ces derniers. M me Breton pouvait ensuite les contacter pour leur offrir d’inscrire leur enfant dans le programme d’épargne-études.

« Universitas n’était absolument pas au fait de tels agissements de la part de sa représentante, qui vont totalement à l’encontre de notre éthique professionnelle, notamment en termes de protection des renseignements personnels », a assuré l’entreprise. Maryse Breton se défend et prétend n’avoir rien à se reprocher. « Moi, ça fait deux ans que c’est derrière moi. J’ai perdu mon emploi, that’s it, et je ne veux plus en reparler », a-t-elle dit à notre Bureau d’enquête. L’AMF signale cependant « qu’elle a été retirée du Registre des personnes autorisées à exercer et n’avait ainsi plus aucun droit d’exercice ». La Chambre de la sécurité financière (CSF) a aussi été avisée.