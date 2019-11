«Ça m'a tenté d'aller plus loin» - Geneviève Borne

Depuis longtemps déjà, elle adore voyager et immortaliser sur pellicule des moments choisis. Ces deux passions en ont fait naître une troisième. Aujourd'hui, nous vous présentons Geneviève Borne, l'auteure.

Geneviève se présente à nous toute fière de son livre «Si mes images pouvaient parler», dans lequel sont publiées environ 80 de ses photos les plus évocatrices. Ayant déjà publié deux livres de photos aux Éditions de l’Homme, elle a répondu positivement au défi lancé par son éditrice d’en ficeler un nouveau. Cette fois, elle l’a invitée à écrire aussi. Fiction, poésie... Geneviève a eu carte blanche.

«L’année dernière, j’avais tenté l’expérience quand le magazine ¨7 Jours¨ m’avait demandé d’écrire une minifiction. Comme j’avais aimé l’exercice, ça m’a tenté d’aller plus loin.»

Le geste d’écrire est un truc qui lui avait traversé sporadiquement l’esprit. Hormis quelques scribouillages laissés dans le fond de ses tiroirs, jamais ne s’était-elle attelée sérieusement à la tâche. Aussi, Geneviève a plongé.

L'attrait du mystère

«Je voulais d’abord trouver un fil conducteur. Je me suis dit que je ferais parler mes photos. Le titre du livre est né de cette réflexion: ¨Si mes images pouvaient parler, qu’est-ce qu’elles diraient?¨»

C’est dans cette optique que Geneviève a parcouru les milliers de photos prises au cours de ses voyages. «Au-delà de l’esthétique, je me suis demandé lesquelles semblaient avoir quelque chose à dire.»

Au gré de sa fantaisie ou de ses réflexions plus profondes, elle a ainsi parfois donné une voix à ceux qui n’en ont pas. Comme à ce petit chien en page de couverture. Le propos qu’elle lui prête est on ne peut plus actuel. En page 53, elle lui fait dire: «Où est passé l’attrait du mystère? À cette époque où chacun souhaite se faire voir, me fondre au décor, moi, je préfère.»

«Celle-ci est une réflexion liée à ce que je pense de notre époque, si axée sur la représentation de soi. Qu’est-ce qu’on en fait? On se dévoile beaucoup ou on garde une part de mystère? On a besoin de montrer qu’on existe. Les photos prennent position face à cette réflexion.»

Elle est souvent purement ludique, aussi. Comme dans le texte qui accompagne la basilique Saint-Basile-le-Bienheureux sur la place Rouge, à Moscou. Elle écrit: «J’ai finalement croqué l’un des dômes de la basilique. Le rouge et le blanc. Il était succulent! Il goûtait la cerise. Je savais bien que les coupoles étaient des friandises!»

À l’autre bout du spectre, elle aborde notre insouciance face à l’avenir de la planète, et montre un Mao souriant, que l’auteure interprète comme une négation des horreurs commises au nom du régime communiste.

Amour et humour noir

Poésie, fiction... Dans «Si mes images pouvaient parler», Geneviève révèle aussi une facette moins connue de sa personnalité. «J’aime l’humour noir. Par exemple, la photo Lovedoor démontre mon cynisme face à l’amour.»

Elle écrit: «Si l’Amour frappe à ta porte, cours vite te cacher sous le canapé!» «Je n’ai pas beaucoup de naïveté. Je ne suis pas fleur bleue. L’amour, ça fait peur. Il y en a qui sont braves tout de suite, mais je pense qu’on s’entend tous pour dire qu’il y a quelque chose d’épeurant quand on tombe en amour. On devient vulnérable. On perd pied, un peu.»

Après ces confidences, et compte tenu du fait qu’elle a toujours été réticente à parler de sa vie privée, la dernière photo de l’ouvrage, qu’on vous laisse le soin de découvrir, a de quoi nous chambouler. Voici le texte qui l’accompagne: «La dernière

fois que je t’ai photographié, tu contemplais la Méditerranée. C’était ton dernier voyage, avant la fatalité. Pourtant un ange semblait veiller. Il n’a pas veillé. Le ciel t’a emporté. Je ne savais pas que c’était la dernière fois que j’allais aimer. Je ne savais pas.»

«Si mes images pouvaient parler» est actuellement en librairie.