Vous avez toujours rêvé de vivre l’expérience du canot à glace? Un tout nouveau joueur vient de faire son arrivée dans l’offre d’activités hivernales à Québec : Canot à glace Expérience. Pendant la saison froide, du 21 décembre à la fin mars, l’entreprise offrira différentes formules.

Le produit vedette de l’entreprise : le Baptême de glace, qui propose une initiation complète d’une demi-journée, avec équipements fournis et accompagnement par un expert. Le moment « wow » de l’activité? Celui où on s’arrête pour admirer la beauté du décor et pour savourer un chocolat chaud. Pour la totale, qui offre un moment de pure détente dans les bains, le sauna et les chutes thermales du Strøm spa après la sortie en canot. Des activités de « team building » sont également offertes.

« Nous offrons une expérience unique au monde, a déclaré Julien Harvey, fondateur et directeur général de Canot à glace Expérience. Ça ne se fait nulle part ailleurs. » Il y a fort à parier que ces expériences créeront un vif engouement auprès des visiteurs de la région et de la population locale.

► Information et réservation : canotaglaceexperience.ca/