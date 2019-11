Capacités affaiblies: deux automobilistes arrêtés cette nuit

Deux automobilistes ont été arrêtés, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour conduite avec les capacités affaiblies, dont l'un lors d’une opération de surveillance menée par le Service de police de la Ville de Québec.



L’opération a eu lieu entre 00h45 et 2h, ce matin, à proximité du pavillon Alphonse-Desjardins à l’Université Laval.

Les patrouilleurs ont intercepté 130 véhicules et ont procédé à l’arrestation d’une personne pour conduite avec les capacités affaiblies. Il s’agit d’un homme de 24 ans.



Un peu plus tard, une heure après la fin de l’opération, lors d’une patrouille régulière, des policiers ont intercepté un conducteur qui avait une conduite erratique dans le secteur de la rue du Séminaire et du chemin Sainte-Foy.



L’automobiliste, un homme de 31 ans, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies.



Les deux personnes arrêtées ont échoué les tests à l’alcotest. Leur permis a été suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours. Ils ont été ensuite libérés par voie de promesse à comparaître.



Plus de détails à venir...