Costco évite la pénurie d’employés en offrant de très bons salaires

Le géant du commerce au détail Costco n’a pas de problème de recrutement au Québec alors que les salaires offerts à ses employés demeurent très attirants. Après six ans de service, un caissier gagne plus de 55 000 $ par année.

« Avec les salaires que nous offrons, on est un employeur très recherché. Je dirais que la pénurie de main-d’œuvre ne nous affecte pas », a indiqué hier au Journal le porte-parole de Costco, Ron Damiani.

Or, le salaire ne serait pas tout, selon Costco. L’environnement de travail et la popularité du détaillant auraient également un impact pour attirer les travailleurs.

« Nos employés travaillent très fort. Nous croyons qu’ils doivent avoir un mode vie qui reflète leur travail. De plus, nous voulons les garder le plus longtemps possible », a précisé le porte-parole de Costco.