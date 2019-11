Déchirure au ligament: Chris Boucher est passé près d’abandonner

Le joueur de basketball québécois Chris Boucher a bien cru que sa carrière était terminée en 2017, après avoir souffert d’une déchirure au ligament croisé antérieur du genou gauche.

«Pendant un instant, j’étais sûr que tout était fini», a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec le réseau américain ESPN, vendredi.

Lors d’un match de demi-finale du Pac-12 dans la NCAA, alors avec les Ducks d’Oregon, Boucher voit un adversaire tombé sur sa jambe, causant cette blessure. Cela met fin à sa saison et ses espoirs de participer au «March Madness».

Celui qui est né à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, peut remercier sa mère pour le support qu’elle lui a apporté.

«Si ma mère n’avait pas été là, j’aurais probablement arrêté de jouer. Elle a toujours cru que j’allais revenir, mais quand tu es blessé, tu ne joues pas, tu ne te fais pas repêcher et tu vois tous tes amis se faire repêcher. C’est dur de croire que tu peux revenir.»

Après le repêchage de 2017, le Québécois s’est vu offrir un contrat à deux volets par les Warriors de Golden State.

«C’est là que j’ai réalisé que j’avais une opportunité d’atteindre la NBA. Ça m’a aidé à réaliser que j’avais du potentiel et à ce moment j’ai continué de travailler.»

Moins d’un an après, il se faisait libérer par la formation californienne avant de signer un autre contrat à deux volets, mais avec les Raptors de Toronto, où il a gagné un championnat de la NBA. Boucher profite présentement des blessures à Kyle Lowry et Serge Ibaka pour jouer sur une base plus régulière, inscrivant entre autres 15 points contre les Lakers de Los Angeles, dimanche, un sommet personnel pour le Québécois.