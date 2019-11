[EN IMAGES] Voici le futur terminal de conteneurs du Port de Québec

Le Port de Québec a présenté vendredi les images précises du futur terminal de conteneurs qui sera fonction en 2024 dans le secteur de Beauport et qui sera «le plus vert en Amérique du Nord».

Les premières images ont été dévoilées après que le Port et ses partenaires, le CN et Hutchison Ports, se sont entendus sur la nouvelle mouture. Les documents sur le projet défini ont également été déposés ce mois-ci à l’Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Photo courtoisie Crédit Hutchison Ports

Le terminal de conteneurs sera entièrement électrifié. Les infrastructures seront automatisées et semi-automatisées. «On est dans un environnement fortement technologique», a fait valoir le directeur de projet, Hugues Paris. «C’est très intéressant au niveau environnemental.»

Pour M. Paris, le terminal s’inscrira parmi les ports les plus modernes au monde, avec Rotterdam, Barcelone, Shangai et Sydney. «Ça va être le plus évolué en Amérique du Nord, ça va être le terminal le plus vert, on est assurés de ça», a affirmé le directeur de projet.

Photo courtoisie Hutchison Ports

Grâce à l’automatisation du projet, on promet de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre et de 50 % les émissions d’oxyde d’azote.

On construira un nouveau quai de 610 mètres, comme prévu dans le projet initial, accolé au secteur de la baie de Beauport. Mais on n’aura pas besoin d’un deuxième poste à quai, ce qui fera en sorte qu’on réduira le dragage du fleuve de 43 %.

Photo courtoisie Hutchison Ports

Le terminal d’une capacité annuelle de 700 000 conteneurs équivalent vingt pieds comprendra des grues-portiques, qui recueilleront les conteneurs directement des navires. Des véhicules de transport horizontaux contrôlés à distance vont soulever les conteneurs et les amener à bon port, sur une pile, où un pont roulant viendra les chercher et les emmènera près des rails ou les déposera sur un camion.

Photo courtoisie Hutchison Ports

90 % du volume de la marchandise circulera par train. Les 10 % restants seront transportés par camion.

Plus de détails à venir...