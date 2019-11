Et si Hunter Biden témoignait devant le Congrès?

Depuis le début des procédures liées à l’enquête de la Chambre, j’ai répété à quelques reprises que les démocrates respectaient scrupuleusement les règles.

Dans un dossier majeur où la perception du public sera déterminante, les démocrates ne peuvent se permettre aucune erreur. Non seulement doivent-ils s’assurer d’appliquer les règles adoptées par les deux formations politiques, mais ils doivent démonter une grande transparence.

Depuis le début, les républicains remettent en cause les motivations des démocrates et ils récupèrent des théories du complot, affirmant sans aucune preuve que le fils de l'ancien vice-président mérite d’être poursuivi. J’ai d’ailleurs écrit un billet sur ce sujet dans lequel j’avançais qu’on doit mieux encadrer les enfants de politiciens qui bénéficient directement, ou indirectement, de la notoriété et des relations de leurs parents. Si ce que Biden a fait n’est pas éthique à mon avis, ce n’est pas pour autant illégal.

Encore cette semaine les républicains exigeaient que la Chambre demande à Hunter Biden de témoigner devant la Chambre et de répondre aux questions des élus. Rien n’oblige les démocrates à acquiescer à cette demande. On devine aussi que Joe Biden, dont la campagne connaît des difficultés, ne verrait pas d’un œil favorable toute l’attention médiatique qu’on accorderait à ce témoignage. Déjà l’ambiance est survoltée, vous imaginez les retombées? Hier, pas moins de treize millions d’Américains étaient à l’écoute pour la première journée des audiences.

Le risque d’une intervention de Hunter Biden est énorme pour les démocrates. Pas parce qu’il est coupable, mais bien parce qu’on permettrait aux républicains d’exploiter chacune de ses déclarations. On détournerait l’attention. Pourtant, le risque comporte également sa part d’avantages.

Peut-on imaginer plus belle preuve de transparence de la part des démocrates que de faire témoigner Hunter Biden? Existe-t-il une manière plus efficace de faire taire les détracteurs? Ne serait-ce pas une belle occasion pour la famille Biden d’apporter plus de précisions sur le travail du fils en Ukraine? Si Joe Biden craint un témoignage de fils, comment réagira-t-il aux attaques de Trump pendant la campagne? Tôt ou tard, le sujet refera surface.

Pour bien des observateurs peu éclairés, il n’y a pas de différence entre ce qu’a fait le président Trump et ce qu’on reproche à Hunter Biden. Pourtant la différence est majeure.

Voilà, l’idée est lancée. Je ne crois pas que les démocrates se lancent dans cette aventure, mais la stratégie pourrait surprendre. Pour compléter ce que j’avance ici, je vous propose de lire la réflexion de David A. Graham dans le magazine The Atlantic.