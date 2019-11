Jolin-Barrette comme Mad Max?

De façon générale, les ministres se trouvent régulièrement à leur cabinet de Québec, et parfois à celui de Montréal. Ils passent aussi de nombreuses heures au parlement, sans oublier le bureau de comté et les activités un peu partout au Québec. Bien souvent, la voiture de fonction d’un ministre constitue le lien qui unit tous ces endroits. L’élu y passe un temps fou et profite du fait qu’il n’a pas à conduire pour poursuivre son boulot. Lire des dossiers, scribouiller des notes à l’intention de son personnel, préparer des réunions... Plus qu’un simple moyen de transport, c’est un lieu de travail.