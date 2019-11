Gardiens auxiliaires: la nouvelle tendance de la LNH

Il est de plus en plus en fréquent de voir les gardiens de buts numéro un jouer moins de matchs, pour laisser plus de place à leur auxiliaire. Si cette tendance semble pendre de l’ampleur, elle s’avère être efficace pour les Blackhawks selon Jimmy Waite, entraineur des gardiens à Chicago, qui était en entrevue à TVA Sports, vendredi soir.

Même si de son propre aveu, les Hawks ont «eu un début de saison très lent», le travail des deux cerbères n’est pas à critiquer.

En effet, Corey Crawford et Robin Lehner permettent à leur équipe de tenir le coup. «Depuis le début de la saison, les deux ont été très très bons, même si Corey a été plus lent pour commencer la saison.»

Waite avoue que de pouvoir compter sur deux gardiens d’expérience est un bel atout pour la formation: «Ça nous donne une gros avantage, surtout lorsqu’on joue deux parties en deux soirs. On a un gardien numéro un à chaque match.»

Cette tendance se fait d’ailleurs de plus en plus observée aux quatre coins de la LNH. Les deux gardiens jouent un minimum de 30 matchs et cette recette semble être favorable pour les deux gardiens. C’est aussi une question de logistique pour les entraîneurs : «C'est un beau problème à avoir quand tu as deux gardiens de but numéro un, mais ce n’est pas facile pour les entraîneurs, parce que les deux gardiens voudraient jouer les 82 parties. [...]On ne veut pas les laisser assis trop longtemps, car on veut qu’ils gardent le momentum.»