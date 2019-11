Le bilan grimpe à 18 piétons décédés cette année à Montréal

MONTRÉAL | Pour la deuxième fois en trois jours, un piéton a perdu la vie à Montréal, vendredi, portant le total de décès à 18 depuis le début de l'année.

Un homme de 89 ans a été happé mortellement par un véhicule, tôt vendredi matin, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Mercredi matin, c’est une octogénaire qui est morte après avoir été écrasée par les roues d’un poids lourd dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

L'administration Plante se dit préoccupée et entend en faire plus. La mairesse rappelle toutefois que, depuis son entrée en poste, il y a deux ans, les choses ont commencé à changer et que les piétons sont davantage en sécurité. La mobilité fait partie de ses nombreuses priorités.

«Ce sont souvent des personnes aînées. C'est désastreux!» a déclaré la mairesse, vendredi, au cours d'une annonce.

Des piétons inquiets ont demandé dans un reportage de TVA Nouvelles, jeudi, que le temps alloué aux piétons soit allongé lorsqu'ils traversent des intersections.

«Bien évidemment. Et j'invite tout le monde, bien sûr, à voir tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment important», a ajouté la mairesse.

Le partage de la route en milieu urbain représente un défi de taille. L'administration Plante se dit préoccupée par la mort de nombreux piétons cette année.

Une annonce aura lieu en début de semaine prochaine.