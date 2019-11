Le Capitole : gala inaugural

Après des mois de travaux pour rehausser la splendeur du Capitole, voici venu le temps de rouvrir officiellement les portes du mythique établissement. Pour célébrer en grand son entrée dans une nouvelle ère, Le Capitole a annoncé cette semaine qu’il présentera un grand gala inaugural le 4 décembre prochain. Marie-Christine a retracé quelques faits saillants qui ont jalonné l’évolution de cette véritable institution à Québec. Plongez dans le passé en voyant son reportage samedi.

L’animation de cette soirée à la fois historique et tout en musique sera assurée par nul autre que Marc Dupré et rassemblera sur scène plusieurs artistes ayant marqué le parcours de la célèbre salle de spectacles depuis sa réouverture, en 1992. Une quinzaine d’artistes seront de la fête, dont Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Sylvain Cossette, Claude Dubois, Luce Dufault, Martin Fontaine, 2Frères, Lynda Lemay, Dominic Paquet, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Gino Quilico, Ginette Reno et Guylaine Tanguay. Ensemble, ils feront revivre aux spectateurs plusieurs moments qui ont marqué l’histoire du Capitole. Les billets pour l’événement sont en vente dès ce matin, 10 h, au coût de 500 $ plus taxes et frais. Au programme : repas gastronomique cinq services, comprenant le champagne à l’apéro et le vin au repas, ainsi qu’un accès au gala.

Réalisé par la maison de production Déferlantes, l’événement fera l’objet d’une captation pour diffusion sur les ondes du réseau TVA le dimanche 15 décembre en soirée.

Le Capitole continue de faire l’histoire

Bâtiment centenaire dont la valeur historique et patrimoniale en fait l’un des joyaux du Vieux-Québec, Le Capitole a subi une transformation spectaculaire. Le restaurant Il Teatro a été complètement refait et est aménagé sur deux étages. Quatre salons privés sont mis à la disposition de la clientèle. Le bâtiment abrite également quatre salles de réunion à la fine pointe de la technologie de même qu’une impressionnante salle de réception multifonctionnelle. Autre ajout digne de mention : le prestigieux hôtel, entièrement rénové, qui compte 109 chambres, suites et penthouses.

► Billets pour le gala en vente dès 10 h ce matin : galalecapitole.com