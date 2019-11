Le capitaine des Flames de Calgary, Mark Giordano, a vécu beaucoup d’émotions lorsqu’il a vu son coéquipier T.J. Brodie s’effondrer en convulsion lors d’un entraînement tenu jeudi.

«C’est probablement le moment le plus épeurant de ma carrière, je ne pense pas que j’ai déjà vu un gars aussi mal-en-point, a indiqué Giordano au réseau Sportsnet. J’étais un peu confus et nous ne savions pas quoi en penser. Il y a un million de pensées qui te traversent l’esprit en une minute et tu penses à sa famille et ses enfants. Il y a beaucoup d’émotions.»

«D’un point de vue personnel, j’ai regardé l’ensemble de sa carrière et je joue avec lui depuis un bon moment, a poursuivi l’arrière de 36 ans. Nous sommes des amis proches à l’extérieur de la glace, alors c’était vraiment difficile de le voir comme ça.»

Des blagues à l’hôpital

Après la chute et le transport de Brodie à l’hôpital, l’entraînement des Flames a évidemment été annulé. Giordano en a profité pour se diriger le plus rapidement possible au chevet de son ami.

«C’était vraiment plaisant d’aller le visiter à l’hôpital et de voir qu’il était de retour à la normale», a exprimé le numéro 5.

«Nous faisions des blagues et discutions. Il était le même vieux Brodes. Plusieurs d’entre nous l’encouragions en disant : ”Tu nous as fait quitter la pratique plus tôt”.»

Rassuré de voir son collègue être redevenu lui-même, Giordano a cependant réalisé que Brodie a été très chanceux dans sa malchance.

«Il y a beaucoup d’émotions dans une journée comme celle-là, mais quand tu y penses, Dieu soit loué que ce n’est pas arrivé lorsqu’il conduisait sa voiture. Il était entouré par nous tous et a obtenu de l’aide immédiatement.»

Les Flames devraient faire la lumière sur l’état de santé de Brodie dans les prochaines heures, mais il y a fort à parier qu’il ne sera pas aux côtés de Giordano quand la formation de Calgary se mesurera aux Coyotes, samedi, en Arizona.